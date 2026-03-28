Работа аэропортов в Вашингтоне остановилась из-за запаха в диспетчерской

Аэропорты Вашингтона второй раз за две недели приостанавливали работу из-за неприятного запаха в диспетчерском центре. Как сообщает ABC, инцидент привёл к задержке вылетов на длительный срок.

Авиарегулятор вводил запрет на вылеты из пяти аэропортов: трёх в столичном регионе — Рейган, Даллес и Балтимор — и ещё двух в соседнем штате Вирджиния. Причиной стал сильный запах в диспетчерском центре Потомак в Уоррентоне, причины которого не указываются.

Ровно две недели назад произошла аналогичная ситуация, тогда аэропорты возобновили работу через несколько часов. Тогда источник запаха быстро нашли и устранили — им оказалась обычная плата, которую тут же заменили.