28 марта, 03:54

Работа аэропортов в Вашингтоне остановилась из-за запаха в диспетчерской

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joni Hanebutt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joni Hanebutt

Аэропорты Вашингтона второй раз за две недели приостанавливали работу из-за неприятного запаха в диспетчерском центре. Как сообщает ABC, инцидент привёл к задержке вылетов на длительный срок.

Авиарегулятор вводил запрет на вылеты из пяти аэропортов: трёх в столичном регионе — Рейган, Даллес и Балтимор — и ещё двух в соседнем штате Вирджиния. Причиной стал сильный запах в диспетчерском центре Потомак в Уоррентоне, причины которого не указываются.

Второй нефтезавод за две недели взорвался в Техасе
Второй нефтезавод за две недели взорвался в Техасе

Ровно две недели назад произошла аналогичная ситуация, тогда аэропорты возобновили работу через несколько часов. Тогда источник запаха быстро нашли и устранили — им оказалась обычная плата, которую тут же заменили.

Артём Гапоненко
