Второй нефтезавод за две недели взорвался в Техасе

В американском штате Техас произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в городе Порт-Артур на побережье Мексиканского залива. Об этом сообщает Port Arthur News.

По данным издания, после громкого хлопка на территории предприятия поднялось густое облако чёрного дыма, которое видно за несколько километров. Также очевидцы наблюдали открытое пламя. Завод относится к числу крупнейших в США, его мощность превышает 335 000 баррелей в сутки.

Причины произошедшего пока не установлены. На месте работают экстренные службы, специалисты оценивают ситуацию и последствия. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее взрыв и пожар произошли на другом нефтеперерабатывающем заводе в Техасе. После мощного хлопка загорелись резервуары с топливом на предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell. Точные причины взрыва пока неизвестны, но власти рассматривают разные версии. Среди основных — атака, за которой может стоять один из наркокартелей Мексики или Венесуэлы, либо КСИР (Корпус стражей исламской революции).