В американском штате Техас произошло ЧП на крупнейшем НПЗ. По данным местных СМИ, после мощного хлопка загорелись резервуары с топливом на предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell. Об этом сообщает Press TV.

На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе произошёл взрыв и сильный пожар.

Крупное возгорание не могут потушить уже несколько часов. На месте работают пожарные расчёты. Точные причины взрыва пока неизвестны, но власти рассматривают разные версии.

Среди основных — атака, за которой может стоять один из наркокартелей Мексики или Венесуэлы, либо КСИР (Корпус стражей исламской революции). Официального подтверждения этой информации пока нет, ситуация уточняется.

Ранее с территории Бахрейна был нанесён ракетный удар по Ирану. Это первый подтверждённый случай атаки на Исламскую Республику непосредственно из страны Персидского залива с начала войны. В Бахрейне, где базируется Пятый флот США, 7 марта была сделана видеозапись пуска ракет. По видео невозможно определить, чьи военные — американские или бахрейнские — осуществили запуск. Бахрейн официально опроверг участие своих военных в наступательных операциях.