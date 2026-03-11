Владимир Путин
11 марта, 02:11

Трамп анонсировал строительство первого за 50 лет НПЗ в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп объявил о начале строительства первого за последние 50 лет нефтеперерабатывающего завода в Америке. Проект стоимостью 300 миллиардов долларов реализует компания America First Refining в порту Браунсвилл, штат Техас, совместно с индийским энергетическим гигантом Reliance.

Трамп назвал сделку исторической и подчеркнул, что новый НПЗ укрепит национальную безопасность, увеличит производство топлива и станет самым экологически чистым в мире. Завод будет обеспечивать топливом внутренний рынок США и принесёт миллиарды долларов экономического эффекта.

Reuters: США могут ослабить санкции против российской нефти

Ранее Life.ru писал, что на фоне стремительного роста цен на нефть США уже начали искать способы стабилизировать рынок. Дональд Трамп объявил о временной отмене нефтяных санкций против ряда стран, чтобы остановить дальнейший рост котировок. По его словам, если ситуация нормализуется, возвращать ограничения может и не понадобиться.

