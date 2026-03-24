Взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Севастополе, пострадали 4 человека

Взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Севастополе. На месте работают сотрудники МЧС, жильцов эвакуируют. Пострадали минимум четыре человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В одном из жилых домов на Корчагина произошёл взрыв, причины выясняются. Пострадало 4 человека, погибших пока не обнаружено. Все спецслужбы сейчас работают на месте», — написал он в своём телеграм-канале.

По данным SHOT, взрыв прогремел в доме на западе города около 23:50. После этого начался сильный пожар минимум в четырёх квартирах. В соседних домах взрывной волной выбило стёкла. Также повреждены несколько припаркованных авто.

Ранее в центре Москвы при пожаре в многоэтажном доме погибли четыре человека. Возгорание началось в квартире на втором этаже дома на Николоямской улице. Из окна вырывалось пламя, над зданием поднялся густой чёрный дым. Огонь перекинулся на лестничную клетку девятиэтажки. Спасатели вывели из горящего дома 20 жильцов. Одного человека эвакуировали через окно с помощью лестницы. Известно, что пожар произошёл в квартире циркача Чернова: он уснул с непотушенной сигаретой. Артист задержан. Уголовное дело по факту случившегося находится на контроле прокуратуры.