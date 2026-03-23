Человек погиб в результате пожара в многоэтажке в центре Москвы

В центре Москвы при пожаре в многоэтажном доме погиб как минимум один человек. Жильцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что слышали звуки, похожие на взрывы, и крики людей с верхних этажей.

Возгорание началось около 3:30 утра в квартире на втором этаже дома на Николоямской улице. Из окна вырывалось пламя, над зданием поднялся густой чёрный дым. Огонь перекинулся на лестничную клетку девятиэтажки. Существует угроза дальнейшего распространения пожара. Очевидцы видели — люди на верхних этажах зовут на помощь.

Спасатели вывели из горящего дома 20 жильцов. Одного человека эвакуировали через окно с помощью лестницы. На месте работают экстренные службы.

