Пожар на строительном рынке в Солнечногорске перекинулся на соседний ТЦ

Крупный пожар на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске продолжается — огонь перекинулся на соседний торговый центр. Об этом рассказали в пресс-службе «Мособлпожспаса».

«Пламя <...> перекинулось на рядом расположенный торговый центр», — сказали в ведомстве. На месте работают 42 человека и 15 единиц техники. Тушение затрудняет плотная застройка.

Напомним, по последним данным, площадь пожара на рынке «Стройрай» в Солнечногорске достигла пяти тысяч квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило около часа дня. Огонь охватил практически всю территорию.