50 человек пострадали при пожаре на заводе автозапчастей в Южной Корее

В южнокорейском городе Тэджон произошёл крупный пожар на предприятии по производству автокомпонентов. По данным агентства Рёнхап, в результате инцидента пострадало не менее 50 человек, из которых 35 получили серьёзные травмы.

Пожар начался около 13:17 по местному времени (07:17 мск). Премьер-министр страны Ким Мин Сок поручил оперативно задействовать все имеющиеся ресурсы и личный состав экстренных служб для ликвидации возгорания. В тушении пожара участвуют 240 человек и примерно 70 единиц спецтехники.

