В ТЦ на севере Бурятии произошёл пожар на площади 6 тысяч квадратных метров

В ночь с 19 на 20 марта в посёлке Таксимо на севере Бурятии произошло возгорание в торговом центре. Огонь охватил кровлю здания и складское помещение. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По информации ведомства, к тушению пожара привлекли более 20 человек личного состава, 10 единиц спецтехники и пожарный поезд. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 6 тысяч квадратных метров, а позже полностью ликвидировать открытое горение.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении МЧС.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют аварийный режим работы электросети. По данным прокуратуры Бурятии, в результате происшествия никто не пострадал.

