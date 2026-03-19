Пожар в московском бизнес-центре Turas полностью потушили

Пожар в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы полностью потушен. Об этом сообщили в оперативных службах.

Инцидент произошёл в здании, расположенном в 1-м Грайвороновском проезде. На место прибыли силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.

«Пожар полностью потушен», — говорится в сообщении.

Возгорание началось на складе на первом этаже. Огонь распространился и на верхние этажи здания. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. В результате происшествия пострадали два человека. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

