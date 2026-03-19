19 марта, 00:28

Пожар в московском бизнес-центре Turas полностью потушили

Пожар в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы полностью потушен. Об этом сообщили в оперативных службах.

Инцидент произошёл в здании, расположенном в 1-м Грайвороновском проезде. На место прибыли силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.

«Пожар полностью потушен», — говорится в сообщении.

Возгорание началось на складе на первом этаже. Огонь распространился и на верхние этажи здания. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. В результате происшествия пострадали два человека. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Ранее Life.ru писал, что в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы произошёл пожар. Информацию о возгорании передали журналистам представители оперативных служб. Очаг находился на первом этаже здания в районе склада с джинсами. По данным на момент сообщения, находившиеся внутри люди успели покинуть здание до прибытия спасателей. Пламя быстро охватило помещение, а едкий дым заполнил верхние этажи. Для ликвидации возгорания на место происшествия были стянуты крупные силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

Обложка © Life.ru

Антон Голыбин
