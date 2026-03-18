В городе Северск Томской области полиция задержала молодого человека, подозреваемого в серии поджогов жилых домов. Как сообщили официальный представитель МВД Ирина Волк, с июля 2025 года в городе произошло не менее 15 возгораний квартир, причиной которых стал умышленный поджог. Также от рук пиромана пострадало одно аварийное нежилое здание. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей.

Под Томском задержали серийного поджигателя, спалившего более 10 квартир ради «красивого огня».

Сигналы о пожарах начали поступать в дежурную часть с лета прошлого года. Жители Северска забили тревогу, когда возгорания стали происходить с пугающей регулярностью. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, что позволило выйти на след подозреваемого. Задержанным оказался местный житель. На допросе он полностью сознался в содеянном и объяснил свои действия исключительно желанием «посмотреть на огонь».

«Предварительно установлено, что молодой человек поджёг 15 квартир, а также аварийное нежилое строение. Кроме того, проверяется его причастность к аналогичным деяниям в местном садоводческом некоммерческом товариществе», — говорится в сообщении.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на преступление и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Расследование продолжается, проводятся следственные действия по сбору доказательств и установлению всех мотивов преступлений.

Ранее в Калининградской области был задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в поджогах автомобилей, принадлежащих сотрудникам силовых структур. По данным следствия, ущерб от его действий превысил два миллиона рублей. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по двум статьям: умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога (ст. 167 УК РФ) и применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Подозреваемый арестован.