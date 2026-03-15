Под Калининградом задержали 50-летнего мужчину за поджоги машин силовиков

В Калининградской области задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в поджогах машин силовиков. Ущерб от его действий превысил два миллиона рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре и показали кадры поимки нарушителя.

«В ночь на 12 марта в Черняховске был совершён поджог автомобилей «Форд» и «Вольво», принадлежащих сотрудникам правоохранительных органов, пострадали также припаркованные рядом машины других жителей. Ущерб превысил 2 млн рублей», — говорится в тексте.

Сейчас мужчина арестован. Заведены уголовные дела по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога), ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее гражданина одной из стран Центральной Азии задержали по подозрению в диверсии: поджоге базовой станции сотовой связи во Владимирской области по заданию иностранного куратора. После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться, но был задержан на территории Челябинской области. В ФСБ отметили, что за диверсию в России предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.