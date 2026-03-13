ФСБ задержала иностранца за диверсию во Владимирской области

Гражданина одной из стран Центральной Азии задержали по подозрению в диверсии: поджоге базовой станции сотовой связи во Владимирской области по заданию иностранного куратора. Об этом сообщили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)», — говорится в сообщении.

Преступление было выявлено совместно с коллегами из УФСБ Владимирской области. Подозреваемый действовал по указанию иностранного куратора, который через Telegram предложил ему поджечь объекты транспортной инфраструктуры за деньги.

8 февраля фигурант поджег оборудование базовой станции во Владимире. После совершения преступления он попытался скрыться, но был задержан на территории Челябинской области. В ФСБ отметили, что за диверсию в России предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ пресекла деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене. Речь идёт о мужчинах 21 и 36 лет, задержанных в Московской и Тверской областях. Они инициативно установили контакт через интернет с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и передавали сведения о военных объектах.