Крымчанина задержали за стрельбу по полицейским и поджог

В Крыму задержали местного жителя, открывшего стрельбу по полицейским. В пресс-службе республиканского СК рассказали, что минувшим днём правоохранители приехали домой к фигуранту, однако он отказался пускать их и открыл огонь из гладкоствольного ружья.

Место нападения на сотрудников полиции в Крыму.

Инцидент произошел в селе Стефановка, куда правоохранители прибыли 16 марта для выполнения следственных действий. Визит сотрудников уголовного розыска и их коллег был санкционирован решением Джанкойского районного суда.

«Хозяин <...> несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения. После при помощи зажигательной смеси злоумышленник поджёг свой автомобиль и попытался сжечь домовладение», — говорится в сообщении.

На место вызвали подкрепление из сотрудников полиции и СОБР «Халзан» Росгвардии. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. На мужчину завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ему грозит суровое наказание.

Следствие установит происхождение оружия, найденного у фигуранта. Также будет дана оценка данным о том, что мужчина применял насилие в отношении родственников. СК будет требовать его заключения под стражу.

