Пожар охватил бизнес-центр на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр Turas, расположенный в 1-м Грайвороновском проезде. Информацию о ЧП предоставили журналистам представители оперативных служб.

По данным Life.ru, очаг возгорания находится на первом этаже здания в районе склада с джинсами. Пламя стремительно охватывает помещение, а едкий дым уже заполнил этажи выше. Спасатели приступили к проливке конструкций и параллельно обследуют здание, чтобы убедиться в отсутствии людей. Сообщается, что находившиеся внутри успели покинуть здание ещё до приезда бригад МЧС.

Для ликвидации пожара и проведения всех необходимых работ на место происшествия стянуты крупные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинск в Краснодарском крае после атаки украинского беспилотника. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.