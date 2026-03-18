Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 09:44

Пожар охватил бизнес-центр на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр Turas, расположенный в 1-м Грайвороновском проезде. Информацию о ЧП предоставили журналистам представители оперативных служб.

На юго-востоке Москвы пожарные ликвидируют возгорание в бизнес-центре Turas. Видео © Life.ru

По данным Life.ru, очаг возгорания находится на первом этаже здания в районе склада с джинсами. Пламя стремительно охватывает помещение, а едкий дым уже заполнил этажи выше. Спасатели приступили к проливке конструкций и параллельно обследуют здание, чтобы убедиться в отсутствии людей. Сообщается, что находившиеся внутри успели покинуть здание ещё до приезда бригад МЧС.

Для ликвидации пожара и проведения всех необходимых работ на место происшествия стянуты крупные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона.

Под Томском задержали серийного поджигателя, спалившего более 10 квартир ради «красивого огня»

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинск в Краснодарском крае после атаки украинского беспилотника. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Life.ru

Вероника Бакумченко
