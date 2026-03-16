16 марта, 02:22

В Лабинске на Кубани загорелась нефтебаза после атаки беспилотника ВСУ

Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинск в Краснодарском крае после атаки украинского беспилотника. На место оперативно прибыли пожарные и экстренные службы.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет. Возгорание произошло на территории объекта топливной инфраструктуры, сейчас специалисты занимаются его ликвидацией.

В тушении задействованы четыре пожарных расчёта, личный состав пожарно-спасательных подразделений и сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия и контролируют ситуацию.

Специалисты также оценивают последствия атаки и проверяют территорию на предмет возможных повреждений.

Ранее Life.ru писал, что жители Ярославля рассказали о серии взрывов в небе над городом – предположительно, работали системы ПВО, отражая атаку беспилотников. На этом фоне в аэропорту Ярославля более 16 часов действуют ограничения на взлёт и посадку самолётов.

Юния Ларсон
