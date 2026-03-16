Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 02:13

Над Ярославлем прогремели взрывы, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

В небе над Ярославлем прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников-камикадзе.

Очевидцы рассказали SHOT, что громкие звуки были слышны в центральной и южной частях города. Некоторые жители также слышали характерный звук мотора пролетающего дрона. На данный момент зафиксировано не менее трёх взрывов. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Аэропорт Ярославля уже более 16 часов не принимает и не отправляет воздушные суда из-за введённых ограничений.

Два человека ранены при атаке дрона ВСУ на микроавтобус под Белгородом
Также силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отражают атаку украинских беспилотников в Севастополе. По информации губернатора Михаила Развожаева, уже сбиты две воздушные цели. Гражданские объекты не пострадали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar