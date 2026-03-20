В Подмосковье горит строительный рынок, площадь достигла пяти тысяч «квадратов»

В Андреевке (городской округ Солнечногорск) произошёл крупный пожар на рынке «Стройрай». Сигнал о возгорании поступил в 13:09, сообщает пресс-служба подмосковного МЧС. Пламя распространилось практически на всю территорию рынка.

Очевидцы утверждают, что, по предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. На данный момент экстренные службы перекрыли движение — проезд закрыт как с Панфиловского проспекта в Андреевку, так и по самой улице Андреевка.

На месте работают пожарные и оперативные службы. Это уже второй пожар в Солнечногорске за сегодняшний день. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По данным РЕН-ТВ, на данный момент его площадь составляет пять тысяч «квадратов».

Ранее сообщалось, что ночью 20 марта в посёлке Таксимо в Бурятии вспыхнул пожар в торговом центре. Огонь распространился на кровлю и складские помещения. Борьбу с огнём вели свыше 20 человек личного состава с привлечением 10 единиц техники и пожарного поезда. Спасателям удалось локализовать возгорание на 6 тысячах квадратов и впоследствии полностью потушить пламя.