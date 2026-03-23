Сам спасся, соседи нет: Смертоносный пожар в Москве произошёл в квартире циркача Чернова

Появились новые подробности о пожаре в многоэтажном доме на Николоямской улице в Москве. Как стало известно SHOT, очагом пламени стала квартира, принадлежащая 78-летнему артисту цирка Евгению Чернову.

По предварительной информации, причиной инцидента стала непотушенная сигарета. Огонь вспыхнул прямо на диване, после чего пламя начало стремительно распространяться по жилому помещению.

Сам гимнаст успел вовремя покинуть охваченное дымом жилище и не получил травм. Однако для других жильцов происшествие закончилось фатально.

В результате пожара погибли три человека: супружеская пара, чьи апартаменты находились этажом выше, а также еще один гражданин. Кроме того, за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Следственный комитет уже начал проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, которая квалифицируется как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства смертельного инцидента.