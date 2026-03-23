23 марта, 07:07

СК назвал предварительную причину пожара с погибшими в центре Москвы

Фото с места пожара в центре Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Следователи начали разбирательство по факту гибели людей во время возгорания в центре столицы. Инцидент произошел в жилом здании, расположенном на Николоямской улице. По факту случившегося возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Соответствующая информация появилась на сайте столичного главка Следственного комитета РФ.

Правоохранители уже выдвинули приоритетную версию случившегося. Специалисты полагают, что к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и криминалисты. В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Следствие планирует установить все обстоятельства гибели граждан. Анализ экспертов поможет точно определить очаг пламени и причины распространения стихии.

В ТЦ на севере Бурятии произошёл пожар на площади 6 тысяч квадратных метров
Напомним, пожар начался около ночью 23 марта. Спасатели эвакуировали 20 жильцов, в том числе пятерых детей. Три человека погибли. В настоящий момент огонь полностью ликвидирован. Обстоятельства случившегося уточняются.

Оксана Попова
