Пожар в центре Москвы локализован, из горящего дома спасли почти 20 человек
Из горящего девятиэтажного дома на Николоямской улице в центре Москвы спасли два десятка человек, включая пятерых детей. Об этом сообщили Life.ru в МЧС Москвы.
Спасателям удалось локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. Специалисты продолжают бороться с огнём. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Его тело нашли на лестничной клетке.
Напомним, огонь вспыхнул около 3:30 утра 23 марта в квартире на втором этаже дома. Огонь перекинулся на лестничную клетку и стал распространяться.
