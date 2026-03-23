Двое малышей погибли при пожаре в Курганской области

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Курганской области. Возгорание произошло в городе Петухово. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

По данным МЧС, огонь вспыхнул в квартире пятиэтажного дома. Во время тушения спасатели обнаружили тела детей двух и пяти лет. В момент происшествия они находились дома без взрослых, мать ушла по делам с другим ребёнком.







«Следственными органами СК России по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — уточнили в региональном СУ СК России.

Сейчас устанавливает причины пожара и обстоятельства случившегося. Власти региона сообщили, что семья ранее не состояла на учёте в социальных службах. Один ребёнок в момент пожара находился с матерью. Ещё один ребёнок живёт с бабушкой.

Ранее в Москве при пожаре в жилом доме на Николоямской улице погибли четыре человека. Изначально сообщалось о меньшем числе жертв, однако позже один из пострадавших скончался в больнице. Пожар произошёл ночью 23 марта. Огонь охватил одну из квартир, после чего началась эвакуация жильцов. Спасатели вывели из здания около 20 человек, среди них были дети.