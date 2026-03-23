Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 11:14

Число погибших при пожаре в жилом доме в Москве достигло четырёх

Обложка © Life.ru.

Число жертв огненной стихии в жилом доме на Николоямской улице увеличилось до четырех. Сегодня стало известно, что в больнице скончался один из пострадавших, за жизнь которого боролись врачи.

СК назвал предварительную причину пожара с погибшими в центре Москвы

Напомним, пожар начался около ночью 23 марта. Спасатели эвакуировали 20 жильцов, в том числе пятерых детей. В настоящий момент огонь полностью ликвидирован. Известно, что пожар произошёл в квартире циркача Чернова: он уснул с непотушенной сигаретой. Артист задержан. Уголовное дело по факту случившегося находится на контроле прокуратуры. Надзорное ведомство координирует работу правоохранительных органов и следит за ходом расследования.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar