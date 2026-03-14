14 марта, 04:18

Все три аэропорта Вашингтона возобновили работу после нескольких часов перерыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joni Hanebutt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joni Hanebutt

Аэропорты Вашингтона вернулись к штатной работе после вынужденного перерыва. Причиной масштабного сбоя стала перегревшаяся плата в диспетчерском центре, сообщил министр транспорта США Шон Даффи.

«Операции возобновлены», — лаконично написал Даффи в соцсети X, подтвердив нормализацию обстановки в небе над Вашингтоном.

В пятницу вылеты из всех трёх воздушных гаваней региона — «Рейгана», «Даллеса» и «Балтимора» — полностью остановили. В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) пояснили, что решение продиктовано безопасностью: в диспетчерском пункте в Уоррентоне (Вирджиния) появился резкий химический запах.

Экстренные службы оперативно проверили помещение. Как только специалисты подтвердили, что диспетчерам ничто не угрожает, персонал вернулся на свои места. Источник запаха быстро нашли и устранили — им оказалась обычная плата, которую тут же заменили.

Пассажир внезапно умер в аэропорту Тюмени после посадки на международный рейс

Ранее в Кемеровской области турист с сотрясением пропал, выйдя покурить перед рейсом. 44-летний мужчина, находившийся на отдыхе в Шерегеше, получил сотрясение мозга в результате падения во время катания на лыжах. Несмотря на травму, он отказался от госпитализации, поскольку планировал вылет домой в Читу. По прибытии в аэропорт для ночного рейса, турист вышел покурить и впоследствии был обнаружен заблудившимся на территории аэропорта, проведя там всю ночь.

Виталий Приходько
