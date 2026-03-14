Все три аэропорта Вашингтона возобновили работу после нескольких часов перерыва

Аэропорты Вашингтона вернулись к штатной работе после вынужденного перерыва. Причиной масштабного сбоя стала перегревшаяся плата в диспетчерском центре, сообщил министр транспорта США Шон Даффи.

«Операции возобновлены», — лаконично написал Даффи в соцсети X, подтвердив нормализацию обстановки в небе над Вашингтоном.

В пятницу вылеты из всех трёх воздушных гаваней региона — «Рейгана», «Даллеса» и «Балтимора» — полностью остановили. В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) пояснили, что решение продиктовано безопасностью: в диспетчерском пункте в Уоррентоне (Вирджиния) появился резкий химический запах.

Экстренные службы оперативно проверили помещение. Как только специалисты подтвердили, что диспетчерам ничто не угрожает, персонал вернулся на свои места. Источник запаха быстро нашли и устранили — им оказалась обычная плата, которую тут же заменили.

