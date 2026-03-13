Ушёл за дымом и канул в лету: В аэропорту Кузбасса разыгралась драма с беспечным туристом

В Кемеровской области турист с сотрясением пропал, выйдя покурить перед рейсом. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, 44-летний мужчина, находившийся на отдыхе в Шерегеше, получил сотрясение мозга в результате падения во время катания на лыжах. Несмотря на травму, он отказался от госпитализации, поскольку планировал вылет домой в Читу. По прибытии в аэропорт для ночного рейса, турист вышел покурить и впоследствии был обнаружен заблудившимся на территории аэропорта, проведя там всю ночь.

К рассвету путешественник достиг ближайшей гостиницы при аэропорте. Сотрудники были крайне удивлены его состоянием: он выглядел потерянным, продрогшим и дезориентированным. В итоге, после ночных блужданий, мужчину доставили в медицинское учреждение. Его рейс в Читу отправился без него.

Ранее сообщалось, что 70-летний пенсионер потерял память в Таиланде и остался один в госпитале. Теперь российские волонтёры ищут его родственников. Известно, что мужчина приехал на отдых из Екатеринбурга.