В семи аэропортах России ночью ввели ограничения на полёты

В ночь на 29 марта сразу несколько российских аэропортов столкнулись с временными ограничениями. Воздушное пространство пришлось перекрыть ради безопасности пассажиров и экипажей.

Как сообщили в Росавиации, ограничения на приём и выпуск самолётов введены в воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Пензы, Пскова, Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка). Мера носит временный характер и направлена исключительно на обеспечение безопасности полётов. До этого о введении ограничений также сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Кроме того, временно была закрыта авиагавань Волгограда.

Кроме того, по данным регулятора, московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Отметим, что подобные меры обычно применяются при возникновении потенциальных угроз и позволяют минимизировать любые риски для гражданской авиации.

Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве силы ПВО сбили беспилотник. Обломки рухнули на землю, а на месте сразу начали работать экстренные службы.