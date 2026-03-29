На подлёте к Москве сбили беспилотник ВСУ

Беспилотник ВСУ сбили на подлёте к Москве российскеие силы противовоздушной обороны. О ликвидации вражеского БПЛА сообщил мэр столицы Сергей Собянин после двух часов ночи 29 марта.

«Системы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр в своём канале в Max.

Обломки летательного аппарата упали на землю. Сейчас на месте крушения БПЛА работают столичные сотрудники экстренных служб.

Ранее в Белгородской области во время налёта погиб мирный житель. ВСУ атаковали в тот момент, когда люди пытались спасти чужое имущество после первого удара.