28 марта, 21:58

Повторная атака украинского FPV-дрона унесла жизнь жителя Белгородской области

Очередной удар украинских беспилотников по приграничью закончился трагедией. В Белгородской области погиб мирный житель. Атака произошла в тот момент, когда люди пытались спасти чужое имущество, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл ночью 29 марта в городе Грайворон. После удара FPV-дрона загорелся автомобиль, и местные жители бросились тушить пожар. Однако в этот момент последовала повторная атака. Второй дрон ударил по месту происшествия, в результате чего погиб мужчина.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Life.ru писал, что в результате атаки ВСУ на Белгородчину пострадали семилетняя девочка и её мама – вражеский дрон ударил по частному дому. Обеих госпитализировали с травмами, ребёнка направили в областную больницу.

Юния Ларсон
