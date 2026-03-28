Семейная пара и два бойца «Орлана» ранены при налёте дронов ВСУ на Белгородчину

Украинские военные в очередной раз атаковали Белгородскую область, в результате налёта вражеских дронов пострадали семейная пара и два бойца подразделения «Орлан». Такие данные приводит губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчине с баротравмой оказана медицинская помощь на месте. Его супругу, которая получила касательное осколочное ранение спины, бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил чиновник.

Он добавил, также в Шебекинском округе в селе Вознесеновка ранения получили два бойца «Орлана», выполнявшие служебные задачи. Кроме того, украинские дроны атаковали сёла Мешковое, Мощёное, Головчино, Маломихайловка, Бессоновка, Гора-Подол, хутор Стадников, город Грайворон. В указанных населённых пунктах обошлось без пострадавших, есть повреждения домов, инфраструктуры и транспорта.

Накануне сообщалось, что Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками две школы в Херсонской области. Удары пришлись по учебным заведениям в Новой Маячке Алешкинского округа и Михайловке Скадовского округа. В обоих случаях детей и персонал успели вывести из зданий заблаговременно, поэтому жертв и пострадавших нет.