Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 18:39

Семейная пара и два бойца «Орлана» ранены при налёте дронов ВСУ на Белгородчину

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные в очередной раз атаковали Белгородскую область, в результате налёта вражеских дронов пострадали семейная пара и два бойца подразделения «Орлан». Такие данные приводит губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчине с баротравмой оказана медицинская помощь на месте. Его супругу, которая получила касательное осколочное ранение спины, бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода», уточнил чиновник.

Он добавил, также в Шебекинском округе в селе Вознесеновка ранения получили два бойца «Орлана», выполнявшие служебные задачи. Кроме того, украинские дроны атаковали сёла Мешковое, Мощёное, Головчино, Маломихайловка, Бессоновка, Гора-Подол, хутор Стадников, город Грайворон. В указанных населённых пунктах обошлось без пострадавших, есть повреждения домов, инфраструктуры и транспорта.

Семья погибшего при атаке дрона ребёнка в Ярославской области получит миллион

Накануне сообщалось, что Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками две школы в Херсонской области. Удары пришлись по учебным заведениям в Новой Маячке Алешкинского округа и Михайловке Скадовского округа. В обоих случаях детей и персонал успели вывести из зданий заблаговременно, поэтому жертв и пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar