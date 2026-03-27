Дроны ВСУ устроили налёт на две школы в Херсонской области
Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками две школы в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
По его словам, удары пришлись по учебным заведениям в Новой Маячке Алешкинского округа и Михайловке Скадовского округа. В обоих случаях детей и персонал успели вывести из зданий заблаговременно, поэтому жертв и пострадавших нет.
«В результате сбросов с БПЛА повреждены индивидуальные жилые дома в Новой Каховке, Раденске и Костогрызове», — добавил Сальдо.
Ранее Life.ru сообщал, что российские системы противовоздушной обороны за несколько часов отразили очередную массовую атаку беспилотников. 36 дронов были уничтожены над четырьмя регионами — от Брянской до Смоленской области.
