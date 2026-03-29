Мирная жительница пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области удар украинского дрона повредил автомобиль.
В селе Ржевка Белгородской области в результате детонации украинского дрона пострадала мирная жительница. Данное заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Женщина получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения плеча и голени. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.
В результате атаки также повреждён автомобиль ГАЗель. Кроме того, взрывной волной выбило окна в частном доме и коммерческом объекте.
Ранее сообщалось, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник атаковал частный дом. В результате инцидента пострадали семилетняя девочка и её мать. Ребёнку диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. У женщины врачи обнаружили баротравму.
