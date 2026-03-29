29 марта, 17:22

Обломки украинского БПЛА повредили жилой дом в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

В деревне Ломоносовского района обломки беспилотника попали в жилой дом и повредили его, написал губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале. С хозяевами уже работают представители районной администрации.

«В Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом. С владельцами работает администрация Ломоносовского района», — заявил Дрозденко.

В сообщении также отмечено, что силы ПВО приведены в боевую готовность. Подробностей о пострадавших и степени повреждений пока не уточняют.

ПВО сбила 203 дрона над регионами России и Чёрным морем за ночь
Ранее в Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения плеча и голени в результате атаки украинского дрона. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Полина Никифорова
