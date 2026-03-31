Расчёты ПВО уничтожили уже 17 беспилотников ВСУ в Ленинградской области

Количество уничтоженных в Ленинградской области беспилотных летательных аппаратов увеличилось до 17. Силы противовоздушной обороны ликвидируют цели в портовой зоне Усть Луга. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Дрозденко.

Ранее в Самарской области в ночь на 31 марта произошла серия взрывов. Как сообщают очевидцы, первые громкие звуки раздались около 2:40 по местному времени. Всего местные жители насчитали от восьми до десяти взрывов, в небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, средства ПВО сбили несколько воздушных целей над регионом. Последствий на земле очевидцы пока не наблюдают. Ранее на территории области объявлялась ракетная опасность.