Серия мощных взрывов прогремела над Самарой и областью, работают расчёты ПВО

В Самарской области в ночь на 31 марта произошла серия взрывов. Как сообщают очевидцы, первые громкие звуки раздались около 2:40 по местному времени. Об этом передаёт SHOT.

Всего местные жители насчитали от восьми до десяти взрывов, в небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, средства ПВО сбили несколько воздушных целей над регионом. Последствий на земле очевидцы пока не наблюдают. Ранее на территории области объявлялась ракетная опасность.

Официальной информации о последствиях атаки на данный момент не поступало.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что расчёты противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в воздушном пространстве региона. По его словам, первые предупреждения начали поступать около 22:00 мск. Угроза фиксировалась в Лужском, Киришском и Тосненском районах. Позже опасность БПЛА действовала по всей территории Ленинградской области.