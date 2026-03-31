В результате атаки беспилотников в Ленобласти повреждён порт Усть-Луга

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждён порт Усть-Луга. В посёлке Молодцово обломками дрона выбило окна в трёх жилых домах, двух школьных кабинетах и здании Центра соцзащиты, где сейчас идёт капремонт. Трое жителей, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью — их доставили в больницу Шлиссельбурга, угрозы жизни нет. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«К 6.00 над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. <...> Также устранены возгорания в районе гаражей и котельной», — написал он в своём телеграм-канале.

Позже Дрозденко добавил, что пострадавшие жители Молодцово в госпитализации не нуждались. Им была оказана необходимая помощь, после чего все были отпущены домой.

Тем временем, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за временных ограничений на полёты около 65 рейсов на вылет были отменены или задержаны. Задержаны рейсы в Махачкалу, Астрахань, Уфу, Стамбул и Хургаду. Отменены отправления в Абу-Даби, Москву, Стамбул и Анталью. Кроме того, были отменены четыре рейса на прилёт из Абу-Дабу, Челябинска, Внуково и Шереметьево. В Росавиации сообщили, что с 06:00 мск аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений, действующих с 30 марта 22:53 мск.