В аэропорту Пулково задержали или отменили около 65 рейсов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за временных ограничений на полёты около 65 рейсов на вылет были отменены или задержаны. Об этом свидетельствует табло рейсов аэропорта.

Задержаны рейсы в Махачкалу, Астрахань, Уфу, Стамбул и Хургаду. Отменены отправления в Абу-Даби, Москву, Стамбул и Анталью. Кроме того, были отменены четыре рейса на прилёт из Абу-Дабу, Челябинска, Внуково и Шереметьево.

В Росавиации сообщили, что с 06:00 мск аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений, действующих с 30 марта 22:53 мск.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 38 украинских беспилотников в Ленинградской области. В порту посёлках Усть-Луга и Молодцово были зафиксированы повреждения социальных и жилых объектов из-за падения обломков. В результате атаки пострадали три человека.