В аэропортах Пулково и Грабцево введён план «Ковёр»

Временные ограничения на полёты введены в воздушных гаванях Пулково и Грабцево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Пулково, Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru писал, что расчёты противовоздушной обороны в период с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 58 дронов Вооружённых сил Украины над шестью российскими регионами. Наибольшее количество беспилотников — 32 — сбили над Брянской областью. 15 БПЛА ликвидировали над Смоленской областью, пять — над Белгородской областью. По два аппарата уничтожили над Курской, Новгородской и Псковской областями.