Аэропорты Шереметьево и Домодедово обслуживали рейсы по согласованию
В ночь на 31 марта были введены временные ограничения на использование воздушного пространства московских аэропортов Шереметьево и Домодедово. Воздушные гавани принимали и отправляли самолёты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:59 мск. В 3:42 мск аналогичные меры были введены в воздушной гавани Домодедово.
В пять часов утра стало известно об отмене введённых ограничений. В настоящее время оба аэропорта работают в штатном режиме.
Ранее в Самарской области в ночь на 31 марта произошла серия взрывов. Как сообщают очевидцы, первые громкие звуки раздались около 2:40 по местному времени. Всего местные жители насчитали от восьми до десяти взрывов, в небе были видны яркие вспышки. По предварительным данным, средства ПВО сбили несколько воздушных целей над регионом. Последствий на земле очевидцы пока не наблюдают. Ранее на территории области объявлялась ракетная опасность.
