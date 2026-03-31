Удары согласуют в Европе: Стало известно, кто помогает ВСУ прокладывать курс дронов к Ленобласти
Шарий: ВСУ и НАТО совместно планируют маршруты дронов для ударов по России
Планированием траекторий беспилотников, которые наносят удары по северо-западной части России, занимаются объединённые структуры Украины и Североатлантического альянса. Об этом в соцсетях сообщил украинский журналист Анатолий Шарий.
По сведениям автора, разработка маршрутов для дальнобойных дронов ведётся на территории Франции. В этом процессе задействованы представители командования ВСУ и военного штаба НАТО, базирующегося в бельгийском городе Монс.
Особое внимание уделяется подготовке атак на Калининградскую, Ленинградскую области, а также на Карелию и Санкт-Петербург. В публикации отмечается, что взаимодействие сторон выстроено таким образом, чтобы согласовывать не только конечные цели, но и пути пролёта летательных аппаратов.
В рамках этой коллаборации, как утверждается, решаются вопросы, связанные с перемещением дронов через воздушное пространство Польши и прибалтийских республик. Совместная работа на западных военных базах, по мнению источника, позволяет координировать действия на всех этапах — от старта до поражения объектов.
Напомним, Ленобласть в ночь на 31 марта подверглась серии налётов БПЛА, которые могли быть запущены с территории стран Балтии. Для нападения использовались дроны модели FP-1. Это уже седьмая подряд атака на северо-запад России. В Кремле прокомментировали ситуацию.
