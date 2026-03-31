Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 10:21

«Это обяжет нас принять меры»: В Кремле ответили на пролёт украинских дронов через страны Балтии

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В Кремле отреагировали на инциденты с пролётом украинских беспилотников, которые, по данным военных, используют воздушное пространство Прибалтики для атак по российским объектам. Дмитрий Песков заявил, что подобные действия не останутся без внимания.

Пресс-секретарь президента подчеркнул на брифинге: если выяснится, что государства Балтии предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности против РФ, Москва будет вынуждена сделать соответствующие выводы. Он уточнил, что такие формулировки подразумевают принятие конкретных мер.

В Кремле добавили, что военные держат ситуацию на контроле. Силовые структуры занимаются тщательным анализом происходящего и уже выходят с инициативами по усилению защиты.

Песков также обратил внимание на защиту инфраструктуры. Несмотря на то что гарантировать абсолютную безопасность объектов невозможно, работа в этом направлении ведется в напряжённом режиме без остановки.

Летевший на Ленобласть дрон ВСУ взорвался возле жилых домов в Эстонии
Напомним, ранее сообщалось, что руководство Литвы, Латвии и Эстонии официально допускает использование своих воздушных пространств для украинских дронов, атакующих Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные границы России. По мнению военного эксперта, ВС РФ имеют право сбивать беспилотники над территорией прибалтийских стран.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Эстония
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar