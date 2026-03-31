«Это обяжет нас принять меры»: В Кремле ответили на пролёт украинских дронов через страны Балтии

В Кремле отреагировали на инциденты с пролётом украинских беспилотников, которые, по данным военных, используют воздушное пространство Прибалтики для атак по российским объектам. Дмитрий Песков заявил, что подобные действия не останутся без внимания.

Пресс-секретарь президента подчеркнул на брифинге: если выяснится, что государства Балтии предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности против РФ, Москва будет вынуждена сделать соответствующие выводы. Он уточнил, что такие формулировки подразумевают принятие конкретных мер.

В Кремле добавили, что военные держат ситуацию на контроле. Силовые структуры занимаются тщательным анализом происходящего и уже выходят с инициативами по усилению защиты.

Песков также обратил внимание на защиту инфраструктуры. Несмотря на то что гарантировать абсолютную безопасность объектов невозможно, работа в этом направлении ведется в напряжённом режиме без остановки.