«Это обяжет нас принять меры»: В Кремле ответили на пролёт украинских дронов через страны Балтии
Песков: Россия примет меры, если подтвердится пролёт дронов через Эстонию
В Кремле отреагировали на инциденты с пролётом украинских беспилотников, которые, по данным военных, используют воздушное пространство Прибалтики для атак по российским объектам. Дмитрий Песков заявил, что подобные действия не останутся без внимания.
Пресс-секретарь президента подчеркнул на брифинге: если выяснится, что государства Балтии предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности против РФ, Москва будет вынуждена сделать соответствующие выводы. Он уточнил, что такие формулировки подразумевают принятие конкретных мер.
В Кремле добавили, что военные держат ситуацию на контроле. Силовые структуры занимаются тщательным анализом происходящего и уже выходят с инициативами по усилению защиты.
Песков также обратил внимание на защиту инфраструктуры. Несмотря на то что гарантировать абсолютную безопасность объектов невозможно, работа в этом направлении ведется в напряжённом режиме без остановки.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство Литвы, Латвии и Эстонии официально допускает использование своих воздушных пространств для украинских дронов, атакующих Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные границы России. По мнению военного эксперта, ВС РФ имеют право сбивать беспилотники над территорией прибалтийских стран.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.