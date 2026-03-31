Летевший на Ленобласть дрон ВСУ взорвался возле жилых домов в Эстонии

Дрон ВСУ взорвался возле жилых домов в Эстонии. Как сообщает SHOT, минувшей ночью 43 украинских БПЛА были запущены из Львовской и Житомирской областей по Ленобласти. Все аппараты пролетели через Литву, Латвию и Эстонию.

Инцидент с БПЛА произошёл недалеко от жилых построек в волости Кастре, Тартумаа. Жители этого района получили СМС-оповещения о возможной угрозе атак дронов. Вскоре после этого шведский самолёт радиотехнической разведки S102B Korpen начал патрулирование вдоль российских воздушных границ. Предполагается, что целью миссии является сбор информации о российских системах противовоздушной обороны в Ленобласти, возможно, для будущих операций.

Напомним, Ленобласть в ночь на 31 марта подверглась серии налётов БПЛА, которые могли быть запущены с территории стран Балтии. Для нападения использовались дроны модели FP-1.