«Пусть прибалты боятся»: Военный эксперт заявил о праве России сбивать дроны ВСУ над Эстонией и Финляндией
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru заявил, что беспилотники, замеченные над территорией Эстонии и Финляндии, имеют украинское происхождение. По его словам, это доказано, и полёты таких дронов стали возможны из‑за того, что страны Балтии, а также Финляндия и Польша фактически «открыли небо» для украинских летательных аппаратов.
Эксперт подчеркнул, что пролёт боевых беспилотников через территории этих государств в сторону России даёт Москве право на ответные действия, вплоть до их уничтожения над территорией этих стран. При этом он допустил, что в Прибалтике и Финляндии могут попытаться представить инциденты как якобы результат действий России. Вместе с тем Дандыкин высказался в адрес прибалтийских государств, призвав их «бояться» подобных ситуаций.
Прибалты пусть боятся. Только куда они убегут? От себя не убежишь. Кому они нужны? Они же делать ничего не умеют. Если брать таких вот запудренных эстонцев, так называемых коренных, то там все, кто работает на чём-то таком, где надо думать, — все русские. Это я сам своими глазами видел, когда когда-то был в Таллине. Вот такие дела.
Напомним, руководство Литвы, Латвии и Эстонии теперь официально допускает использование своих воздушных пространств для украинских дронов, атакующих Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные границы России, что знаменует переход от единичных скрытых пролётов, ранее совершавшихся из опасений эскалации, к уровню официальной политики.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.