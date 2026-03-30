Финские лётчики отказались стрелять по дронам: Они не представляли угрозы

Финские военные не стали уничтожать беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны. Генерал-майор ВВС Типо Херранен пояснил, что аппараты не рассматривались как опасная цель.

По словам представителя ведомства, лётчик истребителя, засёкший один из БПЛА, не стал открывать огонь. Отказ от применения оружия объяснили стремлением избежать возможного «сопутствующего ущерба».

В воскресенье несколько беспилотников пересекли границу Финляндии. Информацию об инциденте подтвердил министр обороны Антти Хяккянен, отметив, что детали произошедшего еще предстоит выяснить.

Власти продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Премьер-министр Петтери Орпо уже назвал произошедшее нарушением территориальной целостности.

Руководство страны рассматривает возможность проведения экстренного совещания с участием президента. Дополнительные данные о ситуации обещают обнародовать позже.

Напомним, утром 29 марта в районе финского города Коувола произошло падение неопознанного объекта. Место происшествия было оперативно оцеплено, для работы на месте привлекли специалистов и службы безопасности. По данным властей, никто не пострадал. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо позже сообщил, что причиной инцидента, предположительно, стали украинские беспилотники. Один из обнаруженных аппаратов опознали как украинский Ан-196.