27 апреля, 14:19

Парки Москвы временно закрываются из-за «апрельской зимы»

Парк в Москве. Обложка © Life.ru

В Москве закрываются парки по причине обильных осадков и порывистого ветра. Среди них Парк Горького, сад им. Баумана, музей-заповедник «Царицыно» и усадьба Воронцово. Меры приняты для обеспечения безопасности горожан. Об этом сообщила пресс-служба столичных парков.

«Сегодня в связи с погодными условиями ограничен проход в некоторые парки. Рекомендуем воздержаться от посещения: Лианозовский парк, Таганский парк, Сад «Эрмитаж», Сад им. Н. Э. Баумана, Лефортовский парк», — сказано в тексте.

Также принято решение временно приостановить бронирование пикниковых и мангальных зон через сервис «Мосбилет», что тоже связано с необходимостью обезопасить москвичей.

Как сообщалось, снегопад в центральной части России связан с вторжением холодного воздуха с Баренцева моря. Циклон пришёл с северо-запада и затронул сразу несколько областей. По данным МЧС, в результате непогоды погиб ребёнок, 31 человек пострадал. Пик снегопада и дна атмосферного давления в столице уже пройден.

Татьяна Миссуми
