Парки Москвы временно закрываются из-за «апрельской зимы»

В Москве закрываются парки по причине обильных осадков и порывистого ветра. Среди них Парк Горького, сад им. Баумана, музей-заповедник «Царицыно» и усадьба Воронцово. Меры приняты для обеспечения безопасности горожан. Об этом сообщила пресс-служба столичных парков.

«Сегодня в связи с погодными условиями ограничен проход в некоторые парки. Рекомендуем воздержаться от посещения: Лианозовский парк, Таганский парк, Сад «Эрмитаж», Сад им. Н. Э. Баумана, Лефортовский парк», — сказано в тексте.

Также принято решение временно приостановить бронирование пикниковых и мангальных зон через сервис «Мосбилет», что тоже связано с необходимостью обезопасить москвичей.