Пик снегопада и дна атмосферного давления в Москве пройден

В столице завершилась самая активная фаза снегопада — в городе уже выпало около двух третей месячной нормы осадков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Мы прошли не только пик снегопада, но мы прошли самую низкую точку по значению атмосферного давления. Мы прошли самую высокую точку по высоте снежного покрова», — сказал он.

Он отметил, что погодная ситуация постепенно начинает улучшаться, хотя процесс будет медленным и не сразу заметным. Сегодня в столице ещё сохраняются сильные осадки, однако уже завтра они перейдут в умеренные, а затем станут небольшими.

Снижается и сила ветра: с 15–20 м/с сегодня до 10 м/с завтра и 3–8 м/с послезавтра. Изменения связаны с постепенным ростом атмосферного давления и ослаблением циклона.

В четверг в Москве ожидается до +6…+8 градусов днём, при этом вероятность осадков остаётся небольшой. К 1 мая синоптики допускают почти полное прекращение дождей и снега, а температура может подняться до +10 градусов.