Как метеозависимым пережить падение давления и быть продуктивными: инструкция от врача для москвичей

Резкие изменения атмосферного давления способны заметно ухудшать самочувствие, особенно у метеозависимых людей и гипотоников. Об этом в разговоре с Life.ru сообщила врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Резкое падение атмосферного давления, особенно перед дождём, многие переносят тяжелее, чем его повышение. Это связано с тем, что снижение давления во внешней среде ведёт к расширению сосудов и лёгкому падению артериального давления внутри организма. У здоровых людей компенсаторные механизмы срабатывают быстро, но метеозависимые люди и гипотоники чувствуют это остро: появляются вялость, сонливость, головокружение, может болеть голова, особенно в висках или затылке, возникнуть одышка при привычной нагрузке. Ольга Уланкина Врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

Врач подчёркивает, что в такие дни не стоит требовать от организма максимальной продуктивности и перегружать себя задачами. Интенсивные тренировки и сложную умственную работу, требующую высокой концентрации, лучше временно исключить. При этом полностью лежать весь день не рекомендуется — это может усилить венозный застой и ухудшить самочувствие.

Оптимальным вариантом остаётся спокойная активность, включая лёгкие прогулки на свежем воздухе и мягкую разминку, в том числе перед сном. Питание в такие периоды также играет роль: утром допустим некрепкий кофе или зелёный чай, но не натощак и без избытка сахара. В рацион стоит включить продукты, богатые калием и магнием, — запечённый картофель, курагу, бананы, гречку и орехи, которые поддерживают работу сосудов и сердца.

От солёной, жирной и острой пищи лучше отказаться, поскольку она задерживает жидкость и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки. Питьевой режим должен быть регулярным: вода небольшими порциями помогает поддерживать нормальную вязкость крови и снижает риск головокружений. Алкоголь даже в малых дозах при пониженном давлении противопоказан, так как расширяет сосуды и способен резко ухудшить состояние вплоть до обморока.

Если самочувствие ухудшается, врач рекомендует измерить артериальное давление и не откладывать обращение за медицинской помощью. Особенно важно обратиться к специалисту при сохранении симптомов несколько дней, нарастающей слабости или появлении неврологических признаков — онемения конечностей и нарушений речи, поскольку за «метеозависимостью» могут скрываться серьёзные сосудистые нарушения.

