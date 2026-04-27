МЧС: Ребёнок погиб и 31 человек пострадал из-за непогоды в России

В результате непогоды, обрушившейся на четыре федеральных округа России, погиб один ребёнок и ещё 31 человек пострадал. Стихия затронула Сибирский, Приволжский, Центральный и Северо-Западный регионы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе 5 детей, из них 1 ребёнок погиб, 31 человек, в том числе 4 ребёнка, доставлены в лечебные учреждения», — сказали ТАСС в министерстве.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия разгула стихии в пострадавших регионах. О характере повреждений и ходе оказания помощи госпитализированным не сообщается.