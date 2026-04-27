Упавшее дерево убило школьницу в Самаре

В Самаре дерево упало на двух школьниц, одна из них погибла на месте, вторая выжила, но ей потребовалась медицинская помощь. В регионе бушует непогода, порывы ветры гнут деревья. Об инциденте пишет SHOT.

Трагедия произошла на Нижегородской улице в Куйбышевском районе. В этот момент вблизи деревьев шли две девочки 14-ти и 13-ти лет. В Самаре — штормовое предупреждение. По прогнозам, в регионе ожидаются дождь, гроза, град и шквалистый ветер.

Ранее сообщалось, что в посёлке Шушенское Красноярского края спасателям пришлось выносить на себе с острова двух 12-летних девочек. Всё случилось вечером 26 апреля. Из-за того, что вода в реке Шушь поднялась, школьницы оказались отрезанными на острове.