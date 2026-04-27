Дети застряли на острове в Красноярском крае из-за подъёма воды в реке

В посёлке Шушенское Красноярского края спасателям пришлось выносить на себе с острова двух 12-летних девочек. Всё случилось вечером 26 апреля. Из-за того, что вода в реке Шушь поднялась, школьницы оказались отрезанными на острове,

Очевидцы позвонили спасателям по телефону, те быстро приехали на место и начали помогать попавшим в беду детям.

«Когда спасатели Шушенской спасательной станции прибыли на место, они увидели, что уровень воды в реке постепенно прибывает и приступили к эвакуации», — говорится в сообщении.

Сотрудники Шушенской спасательной станции перенесли девочек на берег на себе, а потом провели с ними беседу о том, как правильно вести себя на воде, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Раньше сообщалось, что в Хабаровске утонул восьмилетний мальчик. Он провалился под лёд на искусственном водоёме. Дети гуляли в Индустриальном районе города. Мальчик вышел на лёд и провалился. Крики детей услышал мужчина, он попытался спасти ребёнка, но у него ничего не вышло. На место приехали спасатели МЧС России и городской аварийно-спасательной службы.