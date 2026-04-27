«Вы что, больные!?»: Честная реакция наших звёзд на снегопад в Москве под конец апреля

Двадцать седьмого апреля столицу накрыл снегопад, который мало кто ожидал в преддверии майских праздников. Температура опустилась до минуса, ветер усилился до штормовых значений, а по городу образовалась гололедица. Звёзды немедленно отреагировали в соцсетях — кто-то возмущался, кто-то шутил про Новый год. Life.ru собрал реакции знаменитостей и разобрался, насколько редким оказался апрельский снег.

Ксения Дукалис: посмотрела в окно и отключилась

Снег и мороз в Москве 27 апреля 2026: что пишут звёзды. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kdukalis

Блогерша Ксения Дукалис отреагировала на снегопад лаконично и ёмко. Девушка посмотрела в окно утром, увидела белые хлопья за стеклом и просто отключилась. Никакого желания выходить на улицу, работать или вообще что-то делать.

Карина Мурашкина задаёт вопрос без ответа

Апрельский снегопад в Москве: температура, последствия и реакция звёзд. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lovemurmur

Блогерша и телеведущая Карина Мурашкина выразила своё отношение к апрельскому снегу максимально прямо. «Вы что, больные!?» — написала девушка, обращаясь то ли к погоде, то ли к синоптикам. Вопрос пока остался без ответа.

Ульяна Банана иронично поздравляет с праздником

Снегопад 27 апреля 2026 в столице: мороз, ветер и лужи. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ulyanabanana

Музыкальный продюсер Ульяна Банана сняла снегопад из окна высотки в Москве-Сити и решила отнестись к ситуации с юмором. «Ура, скоро Новый год», — написала девушка под видео заснеженной столицы с высоты птичьего полёта.

Виктория Дайнеко радуется собственной предусмотрительности

Карина Мурашкина и Виктория Дайнеко о снеге в конце апреля. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко оказалась готова к погодным капризам. Оказывается, артистка до сих пор не «переобулась» на летнюю резину, и теперь эта медлительность выглядит как настоящая мудрость. Дайнеко отнеслась к ситуации философски: «Весь апрель никому не верь. Погоде тоже».

Нино Нинидзе предупреждает — снегопад

Когда вернётся тепло в Москву после снегопада 27 апреля. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ninosha13

Актриса Нино Нинидзе тоже решила пошутить над погодным абсурдом. Артистка поздравила всех с Новым годом, глядя на апрельский снег за окном. Правда, судя по всему, домашние не очень обрадовались таким погодным изменениям.

Майский снег — не редкость для Москвы

Но на самома деле, как показывает история, апрельский и даже майский снег для столицы не такое уж редкое явление. В 2025 году снегопад обрушился на Москву 1 и 2 мая — выпало сорок три миллиметра осадков за тридцать шесть часов, что составило около семидесяти процентов от месячной нормы. Это событие побило рекорд 116-летней давности. Снежный покров тогда составил от двух до десяти сантиметров.

Годом ранее, в 2024-м, москвичи тоже откапывали машины из-под снега 8 мая. С седьмого по двенадцатое мая шли осадки в виде мокрого снега и дождя, высота снежного покрова достигала одного-двух сантиметров. В 2017 году последний снег выпал двенадцатого мая, став самым поздним с начала века. С 2000 года чаще всего последний снег в Москве приходится именно на апрель — пятнадцать раз, в то время как в марте он выпадал девять раз, а в мае — лишь дважды.

Когда вернётся тепло

Знаменитости о снегопаде в столице: от возмущения до шуток. Фото © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Синоптики предупредили, что холода продлятся до конца месяца. Снегопад в Москве будет продолжаться три дня, температура воздуха днём не поднимется выше плюс двух-четырёх градусов. Аналогичные условия сохранятся и во вторник, двадцать восьмого апреля. Постепенно улучшаться погода начнёт только в среду, двадцать девятого числа.

Потепление ожидается к тридцатому апреля и майским праздникам — синоптики прогнозируют температуру в районе плюс десяти-пятнадцати градусов и преимущественно сухую погоду. Правда, специалисты оговариваются, что прогноз на майские «не стопроцентный», хотя вероятность нового витка холодов пока очень низкая.